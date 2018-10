Dwa dni do wyborów. Jurek Owsiak zabrał głos

Prezes Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jurek Owsiak na kilka godzin przed ciszą wyborczą zdecydował się napisać o polityce. "Przerażające jest, do czego obecna Polska doprowadziła w ciągu trzech lat!" - ocenił.

Jurek Owsiak skomentował decyzję TSUE (PAP, Fot: Marcin Obara)

"Chcę żyć w Polsce" - tą deklaracją Jurek Owsiak, prezes WOŚP, rozpoczął swój najnowszy facebookowy post. Podzielił się z internautami radością związaną z zakupem karetki do przewozu noworodków dla szpitala w Ostrowie Wielkopolskim. Szybko przeszedł na inny temat.

"Kiedy my przekazywaliśmy karetkę i wędrowaliśmy po oddziałach szpitalnych, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zawiesił przepisy ustawy o Sądzie Najwyższym. Przerażające jest, do czego obecna Polska doprowadziła w ciągu trzech lat! Tak, jak miliony Polaków, w 2003 roku oddałem głos za przyłączeniem Polski do Unii Europejskiej. Tak, jak miliony Polaków, natychmiast po włączeniu się w system unijny poczułem, jak wiele się zmienia w moim życiu i jak wiele się zmieniło chociażby w realizowaniu celów przez Fundację WOŚP" - podkreślił Owsiak.

Zwrócił uwagę na to, co zyskujemy dzięki przynależności do UE.

"Jeżdżąc coraz lepszymi drogami, a później autostradami, wszędzie mijam tablicę z logo Unii Europejskiej, co zawsze jest informacją, że w tym konkretnym miejscu działają jej fundusze. (...) Podczas wielu rozmów usłyszałem, że ludzie, którzy czy to produkują meble, czy uprawiają warzywa na wielką przemysłowa skalę, opierają swoją gospodarczą działalność o cały rynek europejski. Wypaść z niego będzie klęską dla nich i dla ich pracowników" - zaznaczył prezes WOŚP.

Niedzielny wybór

Jak ocenił, przez trzy lata (domyślamy się, ze chodzi o rządy Prawa i Sprawiedliwości) mieliśmy do czynienia ze "spiralami, kłótniami, niechęcią, wrogością wobec UE", która "właśnie daje katastrofalne skutki". "Nie ma mojej, obywatela tego kraju, zgody, aby skwitować to postanowienie jakimkolwiek kolejnym dyskredytującym nas, Polaków, zdaniem czy stwierdzeniem, że mogą sobie postanawiać, a my i tak będziemy robili swoje" - podkreślił Owsiak.

We wpisie nawiązał też do niedzielnych wyborów samorządowych. "Każdy z nas niech w niedzielę wybierze tak, jak uważa najlepiej i każdy z nas niech spojrzy na to, jak dużo wszyscy wspólnie zrobiliśmy. Nie straćmy nawet jednego milimetra wolności, demokracji i budowania naszej dobrej przyszłości. Dzisiejsza decyzja Unii Europejskiej dla mnie jest zatrważająca, ale, jak to zwykle bywa w naszej historii, właśnie w takich sytuacjach potrafimy się zjednoczyć i odgonić czarne chmury, które nad Polskę nadciągają! - podsumował.

Przypomnijmy, że w piątek Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nakazał zawieszenie obowiązywania zaskarżonych przepisów.