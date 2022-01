Opinia zza Odry. "Cel Niemiec? Europejskie państwo federalne"

Federalnej Europy "właściwie nikt nie chce"

Zatem zapis w umowie koalicyjnej na temat europejskiego państwa federalnego należy do odważnych. Politolog Johannes Varwick z Uniwersytetu w Halle podsumowuje w wywiadzie dla DW, że "jeśli partie rządzące rzeczywiście w to wierzą, to w obliczu realiów europejskiej polityki szybko się to nie uda". - Właściwie nikt w Europie tego nie chce - stwierdza.