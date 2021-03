Duże przyspieszenie szczepień? Szef RARS zadowolony

- W piątek 26 marca około godz. 8 do Polski trafi ok. 74 tys. dawek szczepionki na COVID od firmy AstraZeneca - poinformował w rozmowie z PAP Michał Kuczmierowski, szef Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.

Szczepienia przyspieszą? Szef RARS zadowolony z dostaw szczepionek na COVID

Jednocześnie Michał Kuczmierowski zapewnił, że kolejne dostawy szczepionki na COVID od firmy Pfizer będą większe od poprzednich. Kolejna ma wynosić aż 870 tys. dawek. - Bardzo nas to cieszy, bo oznaczać to będzie duże przyspieszenie programu szczepień - podkreślił szef RARS.

Nowe obostrzenia. Władysław Kosiniak-Kamysz: to konsekwencja zaniedbań rządu

Na ten moment nie wiadomo, kiedy do Polski trafi pierwsza dawka szczepionki na COVID firmy Johnson&Johnson. - Stanie się to w drugiej połowie kwietnia, ciągle czekamy na potwierdzenie konkretnej daty i liczby dawek - przekazał szef rezerw strategicznych.

Szczepionka na COVID. 15 mln dawek w II kwartale

- Mimo tego, że do końca marca szczepionek będzie mniej, to przygotowujemy się do dużego przyspieszenia w drugim kwartale - mamy deklaracje producentów, że dotrze do nas wówczas ok. 15 mln szczepionek, dlatego wprowadzamy zmiany, które przyspieszą proces szczepienia - mówił w połowie marca Michał Dworczyk, pełnomocnik premiera ds. szczepień.