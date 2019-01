Dulkiewicz po spotkaniu w ministerstwie: "Trudne i twarde propozycje"

Pełniąca obowiązki prezydenta Gdańska Aleksandra Dulkiewicz odbyła we wtorek ważne rozmowy na temat finansowania Europejskiego Centrum Solidarności. - Bardzo dziękuję za to spotkanie - powiedziała po spotkaniu m.in. z ministrem kultury Piotrem Gliński.

Sellin: Nikt nie ma zamiaru tej instytucji krzywdzić

Myślę, że poznaliśmy wzajemnie swoje intencje i uważamy wszyscy razem, że to jest bardzo ważna instytucja na mapie polskich instytucji kultury i polskich instytucji zajmujących się polityką historyczną, polityką pamięci - cytuje słowa Sellina TVN24.

Dulkiewicz: musimy to przeanalizować

Aleksandra Dulkiewicz podkreśliła, że najważniejszy jest dialog. - Bardzo za to spotkanie panu premierowi Glińskiemu i panu ministrowi Sellinowi dziękuję. Natomiast nie ukrywam, że propozycje, które zostały złożone przez pana premiera, pana ministra są twarde, trudne - podkreśliła.

- To jest dla mnie szalenie trudne, ja bym bardzo nie chciała, żeby instytucja została przejęta przez ministerstwo kultury tak, jak to się stało z Muzeum II Wojny Światowej i na pewno do tego nie dopuścimy - zapewniła Dulkiewicz.