"Oczekuję wyjaśnień". Duda bardzo ostro do Tuska

Prezydent przekazał, że nie widzi powodów do odwołania prok. Janeczka. - Na jakiej zasadzie i za co minister sprawiedliwości i premier chcą odwołać zastępcę prokuratora generalnego? Robi to wrażenie szukania kozła ofiarnego. Oczekuję wyjaśnień w tej kwestii, bo odwołanie pana Janeczka wymaga zgody Prezydenta RP. Na tę chwilę nie ma żadnego uzasadnienia dla tego - przekonywał.