Duda wręczył Gowinowi dymisję. "To jest dla mnie przykra sytuacja"

- Pracowaliśmy razem przez ostatnie 6 lat nad bardzo ważnymi dla Polaków zmianami w naszej rzeczywiści. Bardzo wiele z tych, które zapowiadałem ja, które zapowiadały stronnictwa Zjednoczonej Prawicy zostało zrealizowanych - one działają, pomagają ludziom. Wreszcie prowadzona jest polityka, która pokazuje, że można w sposób równy rozwijać nasz kraj. Były to dla Polski bardzo dobre lata. Współuczestniczył pan w tym procesie i chcę za to podziękować - powiedział na wstępie prezydent.