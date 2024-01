Duda uderza w Bodnara. W tle sprawa Kamińskiego i Wąsika

Grzegorz Zasępa, redaktor naczelny dziennika, zapytał prezydenta, kiedy, jego zdaniem, skazani politycy PiS wrócą do domu. - Mam nadzieję, że jak najszybciej. Apelowałem już do ministra Adama Bodnara, bo stworzyłem mu ku temu warunki, by przerwał obu panom odbywanie kary pozbawienia wolności. Niestety, nie korzysta z tego. Jest to dla mnie bulwersujące. Uważam to za brutalne stawianie sprawy - nie krył niezadowolenia Duda.