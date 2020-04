Duda, Trump i znikające rozporządzenie. "Czy o zapisy zabiegała ambasada USA?"

Budowa sieci 5G to gigantyczny projekt. Z oficjalnych deklaracji rządu wynika, że w samym 2020 r. wpłynie do budżetu dzięki niemu nawet 5 mld zł. By budowa sieci mogła ruszyć, potrzebne jest jednak specjalne rozporządzenie ustanawiające warunki przedsięwzięcia. Konsultacje w sprawie dokumentu są prowadzone przez Ministra Cyfryzacji od ok. pięciu miesięcy. W styczniu projekt zyskał aprobatę Ministerstwa Spraw Zagranicznych, które uznało, że zapisy w nim zawarte są zgodne z prawem unijnym. W sumie rozporządzenie konsultowano z 79 państwowymi instytucjami (w tym ABW, CBA, służby wojskowe, NIK, UOKiK) i organizacjami zrzeszającymi najważniejszych graczy na rynku telekomunikacyjnym i informatycznym.