Duda powiadomi międzynarodowe instytucje? Szykuje specjalny list

- Prezydent już zapowiedział, że jeżeli dojdzie do sytuacji, iż będą podważane jego prerogatywy, to będzie zmuszony zwrócić się do międzynarodowych organizacji z takim listem. Taki list jest przygotowywany. Ułaskawienie już było i jest ono skuteczne, co dwukrotnie potwierdził Trybunał Konstytucyjny - stwierdził Mastalerek.