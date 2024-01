Duda o Wąsiku i Kamińskim. Przekazał Tuskowi, czego oczekuje

- Zaapelowałem do pana premiera o to, żeby minister sprawiedliwości prokurator generalny pan Bodnar spełnił jednak wniosek, z którym się do niego zwróciłem. Oczekuję spełnienia tego wniosku, że w związku z postępowaniem ułaskawieniowym wobec pana Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika panowie posłowie zostaną na czas trwania tego postępowania uwolnieni z zakładu karnego, że będą mogli spokojnie wrócić do domu - powiedział prezydent Andrzej Duda po spotkaniu z premierem Donaldem Tuskiem.