Dryfował po morzu ponad 30 godzin. Butelka ocaliła mu życie

Królewska Marynarka Malezji poinformowała w swoim oświadczeniu, że akcja ratunkowa zaginionego prowadzona była we współpracy z policją oraz z wykorzystaniem drona Scaneagle M601-7 UAS, który miał za zadanie zlokalizować poszukiwanego mężczyznę. Ostatecznie znaleziono go przywiązanego do białego, plastikowego zbiornika na paliwo. Był bardzo osłabiony. Wstępną pomoc otrzymał jeszcze na pokładzie łodzi ratowniczej, następnie został przetransportowany do Regionalnego Szpitala Wojskowego w Kota Kinabalu, gdzie odbyło się dalsze leczenie.