Droższa telewizja i kablówki? Nadawcy alarmują ws. pomysłu PiS

"Istnieje obawa, że ograniczenie listy programów, które dotychczas objęte były obowiązkiem must offer, będzie skutkowało pozbawieniem części abonentów dostępu do tych programów. Jeżeli nadawcy podniosą ich cenę, to staną się dostępne wyłącznie dla tych abonentów, którzy uiszczą za nie odpowiednio wysoką opłatę. Gdy połączymy to ze spadkiem przychodów małych nadawców, pozbawionych ryczałtowych przychodów od operatorów, to mamy drastyczne zubożenie oferty telewizyjnej. Nie wierzymy, że takie były intencje prawodawcy - opinię PIKE przytacza portal wirtualnemedia.pl