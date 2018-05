Drogowcy remontują tory kolejowe. "Mieli tylko jedno zadanie"

W Ruszowie (woj. dolnośląskie) trwa remont torów kolejowych. W związku z pracami zamknięty został jeden z przejazdów. Drogowcy w nietypowy sposób poinformowali kierowców o objeździe. Zdjęcie dostaliśmy przez platformę dziejesie.wp.pl.

Odcinek linii kolejowej Węgliniec - Ruszów ze względu na zaniedbania został zakwalifikowany do rewitalizacji. To trasa linii kolejowej nr 282, która prowadzi do Zielonej Góry. Zły stan torów wymagał ich remontu.