Drastyczna zmiana pogody. Po wczorajszych śnieżycach nie ma śladu

W czwartek pogoda będzie bardziej przypominać jesienną, niż zimową. Słupki rtęci pokażą dodatnie wartości. Miejscami pojawi się przelotny deszcz, a opady śniegu prognozowane są jedynie w górach.

W ciągu dnia nad Polską pojawi się spore zachmurzenie i tylko miejscami zza chmur będzie przebijać się słońce. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 4 st. C na Podlasiu, przez 6 st. C w centrum, do 8 st. C na Dolnym Śląsku.