Dramatyczny wypadek rowerzysty. Zachowanie psa łamie serce

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w Wiśle. Na jednej z tras rowerowych 44-letni Litwin upadł i został ranny. Pierwszej pomocy udzielili mu ratownicy z Beskidzkiej Grupy GOPR. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala wraz ze swoim psem, który po wypadku nie chciał odstąpić go na krok.