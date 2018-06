Dramatyczny pościg w Łowiczu. Nożownik zabił matkę i staranował radiowóz

Policja zatrzymała mężczyznę, który nożem 3 razy ugodził swoją matkę. Kobieta zmarła w szpitalu. W trakcie pościgu 31-latek staranował policyjny radiowóz.

- Mężczyzna pozostaje do dyspozycji Prokuratury Rejonowej w Łowiczu - powiedział w rozmowie z portalem dzienniklodzki.pl Krzysztof Kopania. Jak dodał, prawdopodobnie w poniedziałek 31-latek usłyszy zarzuty "usiłowania zabójstwa matki oraz ataku na policjantów".

Pracujący jako kierowca tira mężczyzna w sobotę przyjechał odwiedzić rodziców w łódzkim Błędowie. Ok. godz. 8 rano poszedł do kabiny. Przez dłuższy czas nie wracał. Zaniepokojona matka poszła sprawdzić, co się dzieje.