Nożownik z Kożuchowa mógł zabić 9 osób. Uratował je klient sklepu. "To bohater"

Zarzuty usiłowania zabójstwa usłyszał 44-latek z Kożuchowa w woj. lubuskim, który w miejscowym sklepie zaatakował nożem dwie kobiety. Ofiar mogło być więcej, ale napastnika powstrzymał jeden z klientów. - To bohater - mówią policjanci i osoby, które uratował mężczyzna.

Do dramatycznych wydarzeń doszło we wtorkowy poranek. Nożownik wszedł do sklepu i zaatakował najpierw dwie kobiety: 43-letnią ekspedientkę i 60-letnią klientkę. Druga ze sklepowych z zaplecza natychmiast wezwała policję.