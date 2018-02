Dramatyczne zdjęcia z K2. Adam Bielecki: Było blisko!

Adam Bielecki miał wypadek podczas wspinaczki na K2. Uderzył w niego kamień. - Ech, było blisko. Skończyło się na złamanym nosie i sześciu szwach - pisze nasz himalaista.

Wypadek przytrafił się Bieleckiemu podczas podchodzenia do obozu C1. Kamień uderzył go na wysokości 5800 metrów. Zejść do bazy pomogli mu tragarze wysokościowi. Szwy założyli mu uczestnicy wyprawy podczas video-konsultacji lekarzem.