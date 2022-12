Dramatyczne sceny w samolocie. 20 osób trafiło do szpitala po silnych turbulencjach

Jak podaje CNN, co najmniej 36 osób zostało rannych po "poważnych turbulencjach", do których doszło na pokładzie samolotu linii Hawaiian Airlines, który wyruszył w niedzielę z Phoenix do Honolulu. 20 pasażerów, a w tym czternastomiesięczne dziecko, przetransportowano do szpitala. Stan jedenastu podróżnych jest poważny, jak poinformowały służby ratownictwa medycznego w Honolulu. Do dramatycznych wydarzeń na pokładzie doszło na 15-30 minut przed planowanym lądowaniem na międzynarodowym lotnisku Daniela K. Inouye.