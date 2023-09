Dramatyczne sceny w Lublinie. 24-latek wepchnął mężczyznę pod autobus

- Z analizy monitoringu można wywnioskować, że mężczyzna schodził napastnikom z drogi, wszedł na krawężnik, można powiedzieć, że schował się za takim słupkiem odgradzającym chodnik od jezdni, być może bojąc się ich, być może dochodziło do jakichś zaczepek z ich strony, tak przynajmniej wynika z nagrania, mimo wszystko drugi mężczyzna podchodzi do niego i jak się okazuje wepchnął go pod autobus - powiedział Polsat News nadkomisarz Andrzej Fijołek z KWP w Lublinie.