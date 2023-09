Dramatyczne nagranie ze Szczecina. W akcji radiowóz

Pod filmem, który nagrał moment wypadku pojawiło się wiele komentarzy. "Sygnały świetlne i dźwiękowe nie zwalniają z obowiązku zachowania szczególnej ostrożności na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną", "Jest i bmw w roli głównej", " I więźniowi się upiekło zamiast do sądu to do szpitala pojechał ".