Dramatyczna sytuacja. Próbował ukraść samochód, w którym spało 3-letnie dziecko

32-latek próbował ukraść samochód, w którym spało 3-letnie dziecko. Doszło do szarpaniny. Policja apeluje o zabieranie kluczyków pojazdu.

Do bardzo niebezpiecznej sytuacji doszło w ubiegły czwartek na terenie Nowego Targu. Kierujący audi podróżował ze swoją rodziną i zatrzymał się na chwilę przy kwiaciarni.

Mężczyzna zatrzymany

32-letniego mężczyznę udało się zatrzymać. Był trzeźwy. Przyznał jednak, że wcześniej palił marihuanę. Zatrzymanemu została pobrana krew do badania. Następnego dnia zatrzymany usłyszał zarzuty usiłowania kradzieży samochodu osobowego Audi Q7 o wartości 130 tys. złotych i uszkodzenia kluczyka o wartości 4800 złotych.

Grozi mu kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Jeżeli badanie wykaże obecność narkotyków, mężczyzna odpowie również za usiłowanie kierowania samochodem pod wpływem środków odurzających, za co grozi kara nawet do 2 lat pozbawienia wolności.