Dramatyczna sytuacja na moście. Pokazali co zrobił Jon Bon Jovi

Teraz wykorzystał swoje doświadczenie w pracy z osobami w kryzysie, by pomóc kobiecie, która chciała skoczyć z mostu. Według relacji świadków, muzyk podszedł do niej i przekonał, by zrezygnowała z desperackiego kroku. Następnie, przy pomocy obecnego na miejscu przechodnia, pomógł kobiecie wrócić na bezpieczną stronę mostu.