Dramatyczna relacja z Indii. "Jak można było do tego dopuścić?"

W krematoriach nie ma miejsc

Polka zdradziła także, że chociaż w hinduizmie nie można kremować zwłok po zachodzie słońca, od kilku tygodni nikt już tych zasad nie przestrzega. Wszystko ze względu na olbrzymią liczbę ciał do spalenia.

Oficjalne dane o zgonach zaniżone

- Wiele osób umiera w domach i nie trafiają do statystyk covidowych - dodała.

- Chodzi o ludzi, którzy podejmują decyzje, nieważne czy to rząd centralny, czy stanowy. Dzieje się tragedia, jak można było do tego dopuścić? - zapytała Polka.

"Tutaj jest jak w czasie wojny"

- Nawet jeśli ktoś ma wykupione najlepsze ubezpieczenie zdrowotne, to i tak nie dostanie się do szpitala, bo po prostu nie ma wolnych łóżek. Co może zrobić biedniejsza osoba na ulicy? Może tylko tam umrzeć - powiedziała.