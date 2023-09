Dramatyczna noc pod Śniadowem. Zginęły dwie osoby

Dramatyczne dachowanie na S5

Do śmiertelnego wypadku doszło także na drodze S5 w miejscowości Mikoszki w Wielkopolsce. Trasa w kierunku Wrocławia została zablokowana, a utrudnienia w ruchu trwały mniej więcej do południa. Wszystko wydarzyło się w sobotę rano, ok. 7.15. Wtedy to doszło do dachowania samochodu osobowego. W wyniku zdarzenia jedna osoba zginęła, a dwie inne zostały ranne. Na miejscu interweniował helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.