Dramatyczna historia Wojtka. "Wrzucili mnie do zamrażalnika"

Opieka nad Wojciechem była często w rękach obcej kobiety, pani Teresy, która okazała mu wsparcie i troskę. "Jak byłem mały, to po alkoholu wiadomo… Mnie wrzucili do zamrażalnika. Okropnie miałem, okropnie w życiu, okropnie. Mój ojczym to się zapił na śmierć na ławce. Brakowało nie raz jedzenia, nie miał mnie kto przytulić" - opowiadał Wojciech.