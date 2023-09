Dramat we Włoszech. "Zamknijcie szczelnie okna i drzwi"

Czym jest wirus Zachodniego Nilu?

Do zakażenia wirusem Zachodniego Nilu dochodzi na skutek ukąszenia komara. Obecnie nie wynaleziono jeszcze ani szczepionki, ani leku na tego wirusa. Zakażenie rozwija się w okresie od dwóch do 14 dni od momentu kontaktu z komarem. Do najczęstszych objawów zalicza się gorączkę, wysypkę, bóle głowy, wymioty i nudności oraz powiększone węzły chłonne. W najpoważniejszych przypadkach dochodzi jeszcze do dezorientacji, drgawek, zaburzenia widzenia, paraliżu, a nawet śpiączki. Takie symptomy dotykają mniej niż jeden procent przypadków zakażeń wirusem Zachodniego Nilu.