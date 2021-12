Dramat we Włoszech. Ekspert mówi "dosyć"

Immunolog oświadczył: "Mogę zrozumieć tych, którzy mają wątpliwości" co do szczepionki. "Ale - jak dodał - nie usprawiedliwię tego, kto w tak krytycznej sytuacji w kraju, po dwóch latach pandemii podsyca paranoiczne teorie, kto mówi, że szczepionka zmienia DNA czy powoduje bezpłodność lub bredzi o światowym spisku koncernów farmaceutycznych, by kontrolować ludzi i twierdzi, że trumny w Bergamo były puste".