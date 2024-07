Dramat w termach na Podhalu. Stan 11-latki bez zmian

Do zdarzenia doszło w ubiegłą sobotę (6 lipca) ok. godziny 17 na kąpielisku termalnym w Bańskiej Niżnej na Podhalu. Jak podał Onet, 11-letnia dziewczynka podczas zabawy przewróciła się i uderzyła się w głowę. Po chwili podeszła do ratownika i poinformowała go, że ma problemy z oddychaniem. Nagle straciła przytomność i przestała oddychać.