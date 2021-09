Dramat w Szamotułach. Zabił własną matkę? Kobieta uczyła religii

Zabił matkę? Tragedia w Szamotułach. Media: 21-latek zatrzymany

Jak dowiedziała się "Gazeta Wyborcza", Ireneusz K. miał w dniu tragedii zostać zauważony w rejonie ulicy Poznańskiej w Szamotułach. 21-latek miał zachowywać się dziwnie, co wzbudziło podejrzenia policjantów, którzy znaleźli się w pobliżu. Funkcjonariusze chcieli go wylegitymować, ten jednak uciekł do jednego z budynków. To właśnie tam, w jednym z mieszkań odkryli ciało Marioli K.