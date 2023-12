Dramat w Islandii. Ewakuowano tysiące osób

Erupcja w Indonezji

W grudniu doszło także do erupcji wulkanicznej w Indonezji. Jeden spośród 120 aktywnych tam wulkanów, Marapi ("góra ognia"), doprowadził do śmierci co najmniej 23 osób, które przebywały na jego stokach. Policja jednak nie wykluczyła, że mógł znajdować się tam ktoś, kto się oficjalnie nie zarejestrował. Ze względu na przekraczającą normy aktywność Marapi wspinacze i turyści muszą rejestrować swoje wejścia na zbocza wulkanu.