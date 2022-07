Dramat podczas wakacji w Egipcie. Nie żyje 6-letni chłopiec

Włosi pojechali do Egiptu. 6-latek zmarł

W końcu wszyscy udali się do lekarza, który stwierdził u nich zatrucie pokarmowe i przepisał tabletki, które miały pomóc w powrocie do zdrowia. Następnego dnia u ojca i dziecka nie było widać poprawy, a kilka godzin później obaj trafili do szpitala. Chłopiec zmarł po kilku godzinach, ojciec wciąż przebywa na intensywnej terapii.