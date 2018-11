Dramat niepełnosprawnej Polki we Włoszech. Znęcał się nad nią partner

Tortury, wymuszenia, uwięzienie na balkonie - to tylko niektóre z krzywd, jakie wyrządził niepełnosprawnej Polce 47-latek z Mondragone (na północ od Neapolu). Włoch trafił do aresztu.

Prokuratorzy zarzucają mężczyźnie maltretowanie rodziny i zadanie ciężkich obrażeń swojej partnerce. Chodzi m.in. o pobicie kobiety statywem fotograficznym, co doprowadziło do złamania kości udowej. Jakby tego było mało, później agresor rozbił gips, który został nałożony kobiecie przez lekarza. Co więcej, Włoch jest oskarżony o zabieranie renty partnerce wysokości 280 euro miesięcznie.