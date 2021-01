Dramat na weselu w Lublinie. Zginął mężczyzna. Nieoficjalnie: pan młody zatrzymany

Podczas wesela w Lublinie doszło do tragedii. Przed lokalem leżał mężczyzna. Został przetransportowany do szpitala, gdzie zmarł. W sprawie zatrzymano mężczyznę. Z nieoficjalnych informacji wynika, że to pan młody.

Dramat na weselu w Lublinie Źródło: Policja