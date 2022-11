Dramat na jarmarku świątecznym w Düsseldorfie. Są ranni

Do przerażających scen doszło we wtorek, w godzinach wieczornych w Niemczech, podczas jarmarku świątecznego w Düsseldorfie. Z niewyjaśnionych jeszcze przyczyn 84-letni mężczyzna niespodziewanie wjechał samochodem w zaparkowane hulajnogi elektryczne, a następnie w słupki odgradzające teren bożonarodzeniowego wydarzenia. Na koniec wjechał w grupkę ludzi, w wyniku czego co najmniej sześć osób zostało rannych. Poszkodowani zostali przetransportowani do szpitala.