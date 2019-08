Dramat na budowie. Ogromna rura stoczyła się na Ukraińca

Ważąca 10 ton rura przygniotła 37-letniego mężczyznę. Do zdarzenia doszło na budowie gazociągu w Pogórskiej Woli niedaleko Tarnowa (woj. małopolskie).

Wstępne ustalenia wskazują, że ogromna rura zerwała się z zabezpieczeń i wtoczyła do wykopu, w którym pracował mężczyzna.

To 37-letni obywatel Ukrainy, który doznał bardzo poważnych obrażeń.

"Budowa gazociągu Pogórska Wola - Tworzeń to ogromna inwestycja, która zakłada powstanie ok. 168 kilometrów nowego gazociągu wysokiego ciśnienia, który pobiegnie m.in. przez okolice Tarnowa, Kazimierzę Wielką, Skalbmierz, Wolbrom, Olkusz aż do miejscowości Tworzeń w Śląskiem" - przypomina se.pl.