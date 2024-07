Dramat na basenie w Warszawie. Postawiono zarzuty

Po zatruciu chlorem dochodzi do podrażnienia dróg oddechowych i układu pokarmowego, a także często do oparzenia skóry. Na zatrucie chlorem szczególnie wrażliwe są osoby chore na przewlekłe choroby płuc i oskrzeli - może dojść nawet do obrzęku płuc i zaburzeń oddychania, które zagrażają życiu.