Dramat chłopca. Ojciec wraz z kolegami brutalnie go gwałcił. Jest wyrok

Zgotowali piekło chłopcu. Ojciec dostał maksymalną karę za wielokrotne zgwałcenie syna ze szczególnym okrucieństwem. Jego znajomi również usłyszeli wyroki. Mało prawdopodobne jest, że dziecko w przyszłości będzie w stanie normalnie funkcjonować.

Proces dotyczący krzywdzenia chłopca ze Zborowa w województwie wielkopolskim toczył się za zamkniętymi drzwiami. Choć uzasadnienie decyzji sądu w sprawie też jest niejawne, "Gazeta Wyborcza" dotarła do samego wyroku.

Ojciec za wielokrotne zgwałcenie syna ze szczególnym okrucieństwem usłyszał maksymalną karę przewidzianą w polskim prawie - 15 lat więzienia. Został pozbawiony praw publicznych na 10 lat, nie może kontaktować się z synem i zbliżać się do niego przez 15 lat. Ma ponadto zapłacić synowi 100 tys. zł nawiązki.

Dramat dziecka

Co zrobili chłopcu? - To była najbardziej dramatyczna historia, z jaką się zetknęliśmy, a trafiały już do nas i wciąż trafiają dzieci wykorzystywane seksualnie. Żadne nie miało jednak takiej traumy - powiedział dziennikowi Krzysztof Matusiak, emerytowany policjant, który w Mosinie pod Poznaniem prowadzi z żoną pogotowie rodzinne. Chłopiec trafił tam, bo ojciec wyprowadził się z domu, a sąd rodzinny odebrał matce dziecko.