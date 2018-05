Doświadczony lekarz wyciął pacjentowi zdrową nerkę. Sprawa trafiła do sądu

Aleksander B., lekarz z 30-letnim stażem, stanął przed wrocławskim Sądem Rejonowym za wycięcie niewłaściwej nerki pacjentowi z nowotworem. Zdaniem prokuratury, chirurg nie dołożył należytej staranności, co spowodowało zagrożenie życia chorego.

Doświadczony lekarz składał wyjaśnienia w sprawie błędu przez prawie dwie godziny. Jak zeznał, do fatalnej w skutkach pomyłki doszło w toku przygotowania chorego do operacji. Inny lekarz źle wpisał operowaną stronę do planu operacyjnego, później ten błąd był powielany. Z zeznań oskarżonego wynika, że nikt z personelu medycznego nie zajrzał do historii choroby. Wszyscy przygotowali się do operacji na podstawie planu. On sam próbował dotrzeć do dokumentacji medycznej, ale ta była niedostępna.