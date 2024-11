Dostępne eurogranty

Materiał powstał we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej ze środków Funduszu Rozwoju Regionalnego

Grant z FENG pomaga przygotować się do złożenia wniosku w programach zarządzanych przez Komisję Europejską . Dotyczy to zwłaszcza takich inicjatyw, jak Horyzont Europa, Kreatywna Europa czy LIFE. Programów unijnych jest jednak dużo więcej, więc polskie firmy i jednostki badawcze mają w czym wybierać. Oto kilka z nich:

Choć polskie organizacje są coraz bardziej skuteczne w sięganiu po eurogranty, to nadal ich liczba nie jest duża. W 2023 roku skuteczność polskich wniosków w Horyzoncie Europa wyniosła 10 proc. W programie LIFE w tym samym roku otrzymaliśmy dofinansowanie 8 projektów.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przyjmuje aplikacje firm do 17 kwietnia 2025 r. Nie trzeba jednak będzie czekać na wyniki oceny aż do tego czasu. Konkurs jest podzielony na etapy i po każdym z nich PARP ocenia wnioski, które wpłyną. Obecna runda trwa do 19 grudnia.