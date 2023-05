Dostaną specjalną ochronę? Ekspert mówi o oprawcach Kamilka

- Ojczym i matka zmarłego Kamilka będą prześladowani w więzieniu, ponieważ przestępcy seksualni i dzieciobójcy należą do najniższej hierarchii wśród skazanych - powiedział kryminolog prof. Brunon Hołyst, pytany o to, co czeka w więzieniu ojczyma i matkę skatowanego Kamilka z Częstochowy.