Dostaną pistolety maszynowe. Gwardia uzbraja kierownictwo Banku Centralnego

Dostała dodatkową ochronę

Jednocześnie sam prezes Banku Centralnego Rosji nie może posiadać broni. Obecnie stanowisko to zajmuje Elvira Nabiullina. W czerwcu magazyn "The Economist" dowiedział się, że po rekordowej podwyżce głównej stopy procentowej do 20 proc. w lutym 2022 r., wzmocnione zostało jej bezpieczeństwo.