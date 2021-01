Posłanka: "Dostałam sprzęt po byłym pośle. W środku wszystko - hasła, zdjęcia i maile"

To krótka rozmowa, którą przeprowadziłem z jedną z posłanek - proszącą o anonimowość - która w tej kadencji po raz pierwszy dostała się do Sejmu. Pokazuje ona skalę zaniedbań proceduralnych bądź zwykłej nieostrożności parlamentarzystów.

Na co przekłada się ten brak świadomości? Pierwszy przykład z brzegu. - Odbierając po jednym z prominentnych posłów opozycji sprzęt do biura poselskiego, odziedziczyłam go wraz z zachowanymi hasłami, niewyczyszczoną pamięcią, historią rozmów i SMS-ami. Telefon miał zapisane wszystkie zdjęcia oraz dostęp do chmury danych polityka. Szok - mówi mi posłanka. Dodaje, że zwróciła się z tą sprawą do Kancelarii Sejmu. Co usłyszała? Że w Kancelarii "nie zajmują się zawartością przekazanego sprzętu", a jedynie jego stanem technicznym.