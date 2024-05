"Dostaje od Kaczyńskiego w czapę". Wiceprezes PiS ostro o Tusku

Kandydat PiS do PE Joachim Brudziński w Radiu Zet stwierdził, że "taśmy Mraza" "to nic innego, jak kolejna próba sprzedaży dymu i politycznego picu". - Proszę sobie wyobrazić sytuację, że przychodzę do pana w czasach, kiedy rządzimy i na antenie Radia ZET zapowiadam delegalizację PO, wtedy największej partii opozycyjnej - mówił. Gość Bogdana Rymanowskiego dodał także, że "Tusk jest politykiem wręcz o statusie człowieka błogosławionego i z ciałem do nieba będzie zabrany".