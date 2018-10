Dorota Gawryluk miałaby zastąpić Jacka Kurskiego w TVP? "Nie komentuję"

Dorota Gawryluk z Polsatu miałaby zastąpić w fotelu prezesa TVP Jacka Kurskiego? Od poniedziałku w kuluarach krążą informacje na temat tego, że pozycja Jacka Kurskiego znów jest zagrożona. PiS winą za nie do końca zadowalający wynik w wyborach po części obwinia media.

"Gazeta Wyborcza" pisze też o innej kandydatce, jaką ma brać pod uwagę prezes PiS Jarosław Kaczyński . Chodzi o szefową informacji i publicystyki Polsatu Dorotę Gawryluk . Zadzwoniliśmy do niej z prośbą o komentarz do doniesień mediów. – Nie będę tego komentować – powiedziała Gawryluk.

Jej współpracownicy zapewniają, że szefowa nie zamierza zmieniać pracy. – Informacje "Wyborczej" to bzdura. Dowodem na to, że Gawryluk ma związki z PiS ma być to, że przeprowadziła wywiad z Kaczyńskim. Każdy dziennikarz chciałby przeprowadzić taki wywiad i jej się udało – mówi bliski współpracownik Doroty Gawryluk.