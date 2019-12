Dorohusk. Przemytnik ukrył 61 kg bursztynu w kołach samochodu

Na granicy polsko-ukraińskiej w Dorohusku funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej zatrzymali samochód z Ukrainy. Prześwietlili pojazd. Okazało się, że 23-letni Ukrainiec próbował przemycić do polski 61 kg bursztynu. Ukrył go w kołach.

Na przejściu w Dorohusku funkcjonariusze lubelskiej KAS poddali kontroli osobowego fiata, który wjeżdżał do Polski. Nabrali podejrzeń co do zawartości jego kół jezdnych.