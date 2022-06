Doradca Zełenskiego zdradza ile jeszcze potrwa wojna

Samobójstwo dla białoruskiej armii

Podolak podkreślił, że "wojna się zmieniła". Rosjanie wyciągnęli wnioski z pierwszej fazy kampanii, co doprowadziło do znacznego ograniczenia przez nich strat własnych. - Przez pierwsze półtora lub dwa miesiące walczyli, nie rozumiejąc, co robią. Po prostu szli kolumnami przez cały kraj, a nasi ludzie niszczyli ich szybko i ostro. To była dość prosta wojna. Niestety, to już koniec. Obecnie toczy się zacięta walka pozycyjna, w której główną rolę odgrywa liczba broni i siła robocza - podsumował.