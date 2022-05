Doradca Zełenskiego zapowiada ukraińską kontrofensywę. Padła data

- Amerykańska ustawa "Lend-Lease" to tylko jedno ze źródeł pomocy wojskowej. Niemcy po raz kolejny oświadczyli, że ukraińscy żołnierze już uczą się obsługi haubic Panzerhaubitze 2000. To bardzo dobra broń, wysokiej jakości. A jeśli wojskowi już ćwiczą, to niebawem ta broń trafi na Ukrainę. Z kolei Amerykanie poinformowali, że 89 spośród ich 90 haubic jest już używanych na polu walki. Po cichu wszystko posuwa się naprzód - relacjonował Arestowycz w rozmowie z rosyjskim opozycjonistą Markiem Fejginem.