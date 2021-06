Doradca prezydenta został szefem rady nadzorczej PZU. Zarobki Pawła Muchy robią wrażenie

To już jednak drugie tego typu dodatkowe zajęcie współpracownika prezydenta. Od początku 2021 r. jest on bowiem również doradcą prezesa NBP Adama Glapińskiego. Według szacunków portalu gazeta.pl, pensja miesięczna na tym stanowisku może oscylować w granicach od 20 tys. do ponad 30 tys. złotych.