Doradca premiera: "Nie ma potrzeby zakazu pasterek". Wszystko w rękach seniorów

Koronawirus. Prof. Andrzej Horban przwiduje datę "końca pandemii koronawirusa"

- Wszyscy powinni zachęcać do szczepień: od kościoła do straży pożarnej. Jeżeli ludzie nie zrozumieją, że drogą do wyjścia z pandemii jest szczepionka, to można machnąć ręką na wszystkie obostrzenia - dodał.